Создавать большие высокотехнологичные предприятия с нуля - это очень рискованное вложение, и вряд ли найдутся инвесторы способные это делать. Нам нужен такой протекционизм что бы машина, собранная в гараже, выходила дешевле чем пригнанная из-за рубежа. Тогда какой-нибудь украинский гаражник может стать украинским Фордом.
Отдать все энергогенерирующие предприятия в частные руки, это была политика в векторе всеобщей приватизации и полного перехода на рыночные отношения, только при этом почему то никто не подумал, что все энергопоставщики у нас монополисты. Мы не можем отказаться от их услуг и выбрать другого поставщика. А значит, они могут заламывать любую цену.
Многие пророчат Зеленскому падения рейтинга. А что ему до того рейтинга? Ну упадёт? Ну и что? Пусть себе падает. Ему по любому быть президентом ещё 3.5 года. Но, вопрос даже ведь не в том что его снова не выберут. Ну вот выберем мы другого, и что? Будет ли он лучше Зеленского?
В Украине 21.7 млн трудоспособного населения против 6.2 млн пенсионеров. Если предположить что у каждого пенсионера была бы пенсия 8 тыс гривен, и при условии что каждый работающий будет отдавать пенсионерам 20% заработка, выходит нужна средняя зарплата в 12 тыс грн. Вроде, такая и есть. Куда же деваются денежки?