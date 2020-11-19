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Создавать большие высокотехнологичные предприятия с нуля - это очень рискованное вложение, и вряд ли найдутся инвесторы способные это делать. Нам нужен такой протекционизм что бы машина, собранная в гараже, выходила дешевле чем пригнанная из-за рубежа. Тогда какой-нибудь украинский гаражник может стать украинским Фордом.

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Отдать все энергогенерирующие предприятия в частные руки, это была политика в векторе всеобщей приватизации и полного перехода на рыночные отношения, только при этом почему то никто не подумал, что все энергопоставщики у нас монополисты. Мы не можем отказаться от их услуг и выбрать другого поставщика. А значит, они могут заламывать любую цену.

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Многие пророчат Зеленскому падения рейтинга. А что ему до того рейтинга? Ну упадёт? Ну и что? Пусть себе падает. Ему по любому быть президентом ещё 3.5 года. Но, вопрос даже ведь не в том что его снова не выберут. Ну вот выберем мы другого, и что? Будет ли он лучше Зеленского?

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В Украине 21.7 млн трудоспособного населения против 6.2 млн пенсионеров. Если предположить что у каждого пенсионера была бы пенсия 8 тыс гривен, и при условии что каждый работающий будет отдавать пенсионерам 20% заработка, выходит нужна средняя зарплата в 12 тыс грн. Вроде, такая и есть. Куда же деваются денежки?

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Я уже становлюсь как американец. Ничего кроме свой страны не интересно. В ленте регулярно мелькает что что-то там происходит где-то в Азербайджане. Мне не интересно.

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Атеисты часто хотят приравнять Иегову к другим богам греческого пантеона. Но, у меня вопрос. Как получилось что вся Европа стала веровать в единого еврейского Бога?

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Найти работу по принципу поменьше зарплата и поменьше требования невозможно. Всем нужны профессионалы.

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Прогуглил всё по запросу "электронно цифровая подпись". Легче всего её получить клиентам приват-банка. Я не являюсь клиентом приват-банка. Выходит, теперь я не могу голосовать за петиции. Печалька.