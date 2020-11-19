Многие пророчат Зеленскому падения рейтинга. А что ему до того рейтинга? Ну упадёт? Ну и что? Пусть себе падает. Ему по любому быть президентом ещё 3.5 года. Но, вопрос даже ведь не в том что его снова не выберут. Ну вот выберем мы другого, и что? Будет ли он лучше Зеленского?